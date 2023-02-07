Бастрыкин поручил начать проверку после уничтожения дубов в Волго-Ахтубинской пойме

Эти дубы приговорили к вырубке. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову начать процессуальную проверку по факту уничтожения дубов в Волго-Ахтубинской пойме из-за строительства трассы через природный парк. Об этом 7 февраля сообщил Информационный центр СКР.

Обращение в аккаунте Информационного центра СК России оставил один из защитников пойменных лесов. Он сообщил, что по заключению известных российских ученых ранее проведенная экологическая экспертиза сфальсифицирована и оформлена без выезда на место.

До этого Бастрыкин уже запрашивал доклад от регионального ведомства по этому вопросу. Но ничего не изменилось, строительство трассы продолжается, лес продолжают вырубать. Поэтому теперь ведомство проведет процессуальную проверку с учетом новой информации, а Василий Семенов представит повторный доклад председателю СКР. Дело поставили на контроль в центральном аппарате следственного комитета России.

Напомним, волгоградские общественники пытались убедить власти и реконструировать старую трассу вместо строительства дороги «в никуда». Но это ни к чему не привело. Строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, который соединит «танцующий» мост с мостом через Ахтубу, продолжается. 8 февраля инспектировать ход работ у ерика Осинки будет лично губернатор.

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