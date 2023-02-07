Отключат свет 8 февраля в четырех районах Волгограда

Провести день без света придется тысячам волгоградцев. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Из-за плановых работ энергетиков на электросетях 8 февраля 2023 временно отключат электричество в четырех районах Волгограда. Временно останутся без света и удобств многие жители частного сектора и СНТ в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе в среду с 9 до 17 часов отключат электричество в большом жилом массиве по адресам: ул. Заполярная,№ 3-9, 14, 16, ул. Западная, №6-10, 5-11, ул. Капитанская, №2-34, 3-17, 7а, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5, ул. Новинская, №6-12, 7-13, ул. Руднева, №22а, 90-102, 95-113, 109а, ул. Южная, №4-8, 1-7, пер. Вогульский, 15, 17, 19а. Еще часть домов в частном секторе оставят без света на три часа - с 9.00 до 12.00: ул. Араратская, 15, ул. Богунская, №13/1, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 59, 61, 64, 64/1, 68/1, 78б, 80а, ул. Винницкая, №15-41, ул. Житомирская, №1-13, 2-12,16-38, 42/2, 17-41, 60-64, ул. Качалова, №47-59, 63, 67, 71, 73, 75, ул. Летная, 2-28, ул. 1-я Спортивная, №1-19, 19а, 2-16, ул. 2-я Спортивная,, 16, ул. Черниговская, №2-16, 10а, 1-13, 18/2-42, 18а, 15-37, 58, пер. Рабочий, №2-14, 5-11, 17, 18, 42, 65/1, пер. Луговой, №6-20, 12а, 1-19, пер. Винницкий, №2-14, 18-24, 1-7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11-15, 30, 30а, 32, 34.

В Ворошиловском районе 8 февраля 2023 на полдня обесточат один дом. Не будет света с 13 до 17 часов на улице Социалистической, 40а. Весь день – с 8.00 до 17.00 - в числе коммунальных страдальцев будут жители двух СНТ и нескольких улиц по адресам: СНТ Спартак, СНТ Прогресс, ул. Купавинская, ул. Куприна, ул. Тирольская, ул. Тарханская и ул. Рублева целиком, ул. Ужгородская, дома №76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112, 114-128.

В Советском районе Волгограда 8 февраля локальный блэкаут объявят с 9.00 до 13.00 в нескольких СНТ - Победа, Здоровье, Садовод, Труд, Куйбышевец, Бетонщик. Также электричества не будет в домах на улицах: ул. Можжевеловая, 8, 17, ул. Морошковая, 17, 21, ул. Небесная, 62, ул. Обручальная, 15, 37, ул. Пуховая, 28, ул. Свадебная, 6, 1, 29, ул. Тбилисская, ул. Рутковского.

И в Красноармейском в среду обесточат с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Костюшко, №72-84, 90-112, ул. Ленинаканская, №51-109, 52-82, 89, ул. Плеханова, №51а, 57а, 57б, 57-97, 178/33, СНТ Шлюзовик, №2-16 и 3-7.