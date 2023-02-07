В Волгограде осудят 6 участников ОПГ за кражу более 95 тонн металлолома

Волгоградцам грозит до 10 лет тюрьмы за металл. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело шести участников ОПГ, которых обвиняют в хищении более 95 тонн металлолома с территории бывшего мотороремонтного завода в Дзержинском районе. За кражу в особо крупном размере членам организованной преступной группы грозит до 10 лет колонии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, группировка украла почти сто тонн лома черных металлов из бывшего завода. Ущерб собственнику превысил 1 миллион рублей. Свою вину фигуранты уголовного дела не признают, но собранные следователями СУ УМВД России по Волгограду доказательства прокуратура посчитала достаточными. Дело рассмотрит Дзержинский райсуд.