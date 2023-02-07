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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 13:58

В Волгограде осудят 6 участников ОПГ за кражу более 95 тонн металлолома

Обвиняемым грозит до 10 лет колонии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцам грозит до 10 лет тюрьмы за металл.

Волгоградцам грозит до 10 лет тюрьмы за металл.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело шести участников ОПГ, которых обвиняют в хищении более 95 тонн металлолома с территории бывшего мотороремонтного завода в Дзержинском районе. За кражу в особо крупном размере членам организованной преступной группы грозит до 10 лет колонии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, группировка украла почти сто тонн лома черных металлов из бывшего завода. Ущерб собственнику превысил 1 миллион рублей. Свою вину фигуранты уголовного дела не признают, но собранные следователями СУ УМВД России по Волгограду доказательства прокуратура посчитала достаточными. Дело рассмотрит Дзержинский райсуд.