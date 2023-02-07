«Ротор» в снегопад устроил голевую перестрелку с любителями из Африки и Азии

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» провел очередной матч на сборах. Волгоградская команда в Крымске встретилась с любительской командой «Виста» из Геленджика. На двоих соперники забили 9 мячей, в два раза чаще забивали волгоградцы. «Ротор» обыграл «Висту» со счетом 6:3.

Стартовый состав «Ротора»: Литвенок, Шильников, Зуйков, Кармаев, Пелих, Карасёв, Бутаревич, Ахмедханов, Родионов, Бигулаев, Умаров. Во втором тайме на поле вышли Самок, Шарков, Обивалин, Прищепа, Сухомлинов, Шаваев, Мартусевич, Шаталов, Трифонов, Завезен, игрок на просмотре. Матч прошел в сложных погодных условиях, валил сильнейший снегопад, к которому лучше, судя по счету, приспособились подопечные Алексея Стукалова.

Матч проходил во время сильнейшего снегопада. Кадр с трансляции youtube.com/@user-fv3zm7rl3i

10 февраля «Ротор» проведет товарищеский матч с «Тверью».

Отметим, «Виста» является любительской командой, она выступает в чемпионате Краснодарского края. А состоит она из студентов из Африки, Азии и Латинской Америки, которые приезжают на учебу в Россию.