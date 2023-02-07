В Волгограде продавец и водитель перевели телефонным мошенникам почти 2 млн

Полицейские призывают не совершать переводы на чужие счета Фото: Александр ПАНОВ

Почти 2 миллиона рублей перевели аферистам 44-летняя продавец и 39-летний водитель из Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, потерпевшие обратились в полицию когда поняли, что стали жертвами телефонных мошенников.

- Им на мобильные телефоны поступили звонки от незнакомцев, которые под видом работников банковских организаций похитили со счетов 1 миллион 947 тысяч рублей. Звонившие обманом убедили своих жертв перечислить им на счета все сбережения, - рассказали в городской полиции.

Стражи порядка отметили, что чаще всего волгоградцы попадаются на схему «незаконное списание денег или взлом банковского счета». Боясь потерять средства, люди сами переводят огромные суммы на незнакомые счета, лишаясь всех своих сбережений. Полицейские призывают не доверять телефонным аферистам и проверять информацию в банке.