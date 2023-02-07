В Волгоградской области почти 3 года ищут пропавшего мужчину с татуировкой на груди

По факту исчезновения волгоградца возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области следовали возбудили уголовное дело после исчезновения мужчины. 47-летний Олег Антонов пропал без вести почти 3 года назад. 24 марта 2020 года он ушел из дома в хуторе Варламов Городищенского района и до сих пор не вернулся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Фото: Следственное управление СКР по Волгоградской области

Мужчине на вид 35-45 лет, рост – 160-170 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза. Из особых примет - татуировка в виде купола мечети с надписью «Чиназ». В день исчезновения Олег Антонов был одет в темно-синюю теплую крутку, черные брюки, черную толстовку с капюшоном, коричневые полуботинки.

Следственный комитет просит волгоградцев, которые могли видеть пропавшего без вести, позвонить по телефонам 8 (84468) 3-38-78, 8 (84468) 3-38-81, 8-960-868-66-33 или 02.