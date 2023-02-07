Мороз до -18 и сильный ветер ожидаются в Волгоградской области 8 февраля

Морозы усилятся в ближайшие дни. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области 8 февраля 2023 года будет бушевать сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, местами ударит мороз до 18 градусов. В Волгограде существенных осадков синоптики не прогнозируют, в районах области пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Согласно прогнозу погоды на 8 февраля 2023 в Волгограде ночью ударит мороз 10-12 градусов, днем будет минус 4-6. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. В отдельных районах области порывы шквалистого северного ветра ночью достигнут 15-18 метров в секунду, днем ветер слегка ослабнет. При прояснениях температура ночью опустится до минус 13-18 градусов, днем в районах будет 4-9 градусов ниже нуля.

9 февраля температура в Волгоградской области ночью опустится до минус 20, зато ветер ослабнет.