Прокуратура Волгограда помогла 14-летней девочке с диабетом получить бесплатное лечение Фото: Александр Жданов

Несколько судов пришлось пережить семье из Волгограда, чтобы бесплатно получить необходимую систему для инсулиновой помпы для 14-летней девочки с сахарным диабетом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, мама ребенка-инвалида обратилась в надзорный орган после отказа со стороны облздрава.

Советский райсуд отказал в предоставлении пациентке жизненно важного медицинского изделия, обосновав это тем, что законом такое прямо не предусмотрено. Прокуратура обратилась в областной суд, который поддержал требование и отменил решение суда певрой инстанции. Однако комитет здравоохранения обжаловал данное решение.

- Четвертый кассационный суд общей юрисдикции согласился с мнением прокуратуры о законности и справедливости апелляционного определения Волгоградского облсуда. В настоящее время ребенок-инвалид обеспечен беспроводной системой мониторирования гликемии, - уточнили в областной прокуратуре.