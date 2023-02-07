Жители Волгоградской области за год построили 3252 дома

Частные дома - львиная доля волгоградских новостроек. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2022 году в Волгоградской области возвели 3753 здания, из них 90% новостроек или 3376 – это жилые дома. При этом жители региона для себя построили 3252 дома, а на долю застройщиков – юридических лиц приходится всего 124 введенных в эксплуатацию жилых здания. Такие предварительные итоги года опубликовал Волгоградстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На нежилые новостройки приходится 377 возведенных в Волгоградской области в 2022 году зданий. Большая часть или 114 из них задействованы в сельском хозяйстве, 111 – коммерческого назначения – офисы, магазины, торговые центры и так далее. Для здравоохранения в регионе построили 22 здания, в том числе больницы и ФАПы. Еще 18 новостроек – административного назначения. Больше всего новых объектов ввели в эксплуатацию в феврале, апреле и октябре 2022-го.