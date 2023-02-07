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НовостиДом. Семья7 февраля 2023 11:38

Привязали на короткую цепь и оставили без еды: в Волгограде волонтеры спасли метиса алабая

В Волгограде хозяева жестоко избавились от собаки, которая оказалась беспородной
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: приют "Лисена".

Фото: приют "Лисена".

Волонтеры приюта «Лисена» в Волгограде каждый день спасают животных, попавших в беду. Накануне зоозащитники привезли в вольер истощенного пса, от которого прежние хозяева решили жестоко избавиться. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru сотрудники «Лисены», собаку привязали на метровую цепь и оставили без еды и воды. Пес умирал.

Как выяснилось, это метис алабая. Скорее всего, владельцы ожидали, что пес вырастет чистокровным, а когда поняли, что этого не случилось, вывезли питомца.

- Это метис. Отрезали ему уши. Думали, что будет алабай, - уточнила Наталья Миндрина.

Животное накормили и отогрели. Зоозащитники вылечат пса, если это будет необходимо, а потом будут искать ему дом.