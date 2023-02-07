Волгоградским военным к 23 февраля отправят подарки в зону в СВО

В регионе уже строят планы на следующей юбилей Сталинградской победы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На встрече с ветеранами 7 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подвел итоги празднования 80-летия Сталинградской Победы, обсудил ланы к следующему юбилею, присвоение населенным пунктам региона статуса «Рубеж Сталинградской доблести» и заявил, что участники СВО получат подарки к 23 февраля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«Впереди – 23 февраля, День защитника Отечества. Считаю важным поддержать наших военнослужащих, участвующих в СВО, и направить в рамках региональной акции «Тепло из Дома» в их адрес поздравления и наборы», - заявил Андрей Бочаров.

Кроме того, к 1 мая 2023 года в регионе планируют разработать дополнительные меры поддержки для участников СВО и их семей.