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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:15

Волгоградским военным к 23 февраля отправят подарки в зону в СВО

Губернатор Андрей Бочаров встретился с волгоградскими ветеранами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В регионе уже строят планы на следующей юбилей Сталинградской победы.

В регионе уже строят планы на следующей юбилей Сталинградской победы.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На встрече с ветеранами 7 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подвел итоги празднования 80-летия Сталинградской Победы, обсудил ланы к следующему юбилею, присвоение населенным пунктам региона статуса «Рубеж Сталинградской доблести» и заявил, что участники СВО получат подарки к 23 февраля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«Впереди – 23 февраля, День защитника Отечества. Считаю важным поддержать наших военнослужащих, участвующих в СВО, и направить в рамках региональной акции «Тепло из Дома» в их адрес поздравления и наборы», - заявил Андрей Бочаров.

Кроме того, к 1 мая 2023 года в регионе планируют разработать дополнительные меры поддержки для участников СВО и их семей.