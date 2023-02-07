На въезде в Волжский построят новую развязку

Схема новой развязки в Волжском. Источник: документация закупки

На въезде в город Волжский Волгоградской области хотят построить новую транспортную развязку. Дорога соединит проспект Ленина и улицу Горького в районе гипермаркетов «Леруа Мерлен» и Metro. Власти объявили электронный аукцион по отбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации на строительство. Начальная стоимость контракта - 5 миллионов 974 тысячи рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 16 февраля 2023 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.

Новая дорога между проспектом Ленина и улицей Горького протяженностью 213 метров будет относиться к категории «магистральная улица общегородского значения». Вдоль нее сделают тротуары для пешеходов.

Средства на строительство развязки выделят из городского бюджета Волжского. До 31 августа 2023 года подрядчик должен провести инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания, разработать проект планировки и межевания территории участка строительства, оформить проектную и рабочую документацию и получить на нее положительное заключение госэкспертизы.