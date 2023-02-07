Под Волгоградом сутки ищут 60-летнего мужчину в камуфляжной куртке

Фото: Лиза Алерт.

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Волгоградской области оказать помощь в поиске 60-летнего мужчины. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru волонтеры, Алексей Шаповалов ушел из дома накануне, 6 февраля. Он проживает в поселке Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе. В понедельник Алексей не вернулся обратно, обеспокоенные родственники стали его искать.

Волонтеры просят местных жителей присоединиться к поискам. Приметы: рост около 175 сантиметров, обычное телосложение, седые волосы, голубые глаза, был одет в камуфляжную куртку и черные ботинки.

Телефоны для связи: 112 и 8-800-700-54-52.