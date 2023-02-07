В Волгограде планируют провести ретро-матч Динамо – Спартак

Ветераны "Ротора" и "Спартака" проводили матч в Волгограде 10 лет назад Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде хотят провести ретро-матч по футболу, в котором сыграют «Динамо Сталинград» и московский «Спартак». Планируется, что игра состоится на «Волгоград Арене» 1 мая в честь 80-летия Сталинградской Победы, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ТАСС. Организатором матча выступит Российский футбольный союз.

За «Динамо Сталинград» могут сыграть ветераны волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», «Спартак» будет представлен бывшими футболистами «красно-белых». Главными тренерами будут Владимир Файзулин и Олег Романцев.

Возможно команды приедут на стадион на автобусах 1940-х годов и сыграют в форме того времени. Однако ретро-матч только в планах и пока нет конкретной информации, что он точно состоится. В прошлом году в Волгограде планировался матч ветеранов «Ротора» и «Спартака», но он так и не состоялся.

Отметим, 2 мая исполнится 80 лет знаменитому матчу на руинах Сталинграда. Спустя 3 месяца после окончания битвы на Волге на стадионе в Бекетовке сыграли местное «Динамо» и московский «Спартак». Та встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сталинградских футболистов.

9 мая 2013 года на Центральном стадионе в Волгограде состоялся матч с участием ветеранов «Ротора» и «Спартака».