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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 9:11

В Волгограде осудят водителя, который насмерть сбил 16-летнего подростка

Прокуратура направила дело в суд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дело передали в суд.

Дело передали в суд.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде под суд идет 47-летний водитель, который насмерть сбил 16-летнего подростка на перекрестке улиц Лазоревой и Фролова в конце 2022 года. Прокуратура Красноармейского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, утром 28 ноября 2022 года обвиняемый за рулем Chevrolet Captiva проехал на красный сигнала светофора и сбил на пешеходном переходе 16-летнего подростка. Юный волгоградец после скончался в больнице. Свою вину мужчина признал частично. До суда ему запретили садиться за руль.