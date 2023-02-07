Экологи рассказали о радиационном фоне в Волгограде и области

Радиационный фон в Волгограде находится в норме Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области радиационный фон остается спокойным по итогам проведенных в январе наблюдений. Радиационные параметры не превышали естественных показателей, значения колебались 0,08 до 0,13 микрозиверт в час. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Не заставляет нервничать и техногенная активность, она не была замечена в январе во время гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов. На территории региона работает 21 автоматизированный пост, который следит за радиационным фоном. 7 специальных датчиков находятся в Волгограде.