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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:56

Экологи рассказали о радиационном фоне в Волгограде и области

За радиационной обстановкой следит 21 пост
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Радиационный фон в Волгограде находится в норме

Радиационный фон в Волгограде находится в норме

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области радиационный фон остается спокойным по итогам проведенных в январе наблюдений. Радиационные параметры не превышали естественных показателей, значения колебались 0,08 до 0,13 микрозиверт в час. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Не заставляет нервничать и техногенная активность, она не была замечена в январе во время гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов. На территории региона работает 21 автоматизированный пост, который следит за радиационным фоном. 7 специальных датчиков находятся в Волгограде.