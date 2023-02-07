6 метеоров в час: звездный дождь Альфа-Центавриды увидят волгоградцы 8 февраля

Увидеть падающую звезду можно с 8 по 15 февраля. Фото: Виктор Гусейнов

В начале февраля 2023 года в небе над Волгоградом можно увидеть метеорный поток Альфа-Центавриды. Пик звездопада приходится на 8 февраля, когда можно наблюдать до 6 метеоров в час, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском планетарии.

- Наблюдайте Альфа-Центавриды около 5:00 по местному времени, когда их радиант, расположенный в созвездии Кентавра, будет высоко над горизонтом, - рассказали в планетарии.

В 2023 году малый метеорный поток Альфа-Центавриды будет активен до 21 февраля. Его пик начинается вскоре после полнолуния, так что свет спутника Земли скроет от глаз большинство метеоров. Увидеть падающую звезду и загадать заветное желание у волгоградцев больше шансов с 8 по 15 февраля.

Смотреть нужно на 4° к северо-западу от звезды Хадар (Бета Центавра). Звездопад будет лучше всего виден в Южном полушарии, до 32° северной широты.