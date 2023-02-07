В Волжском женщина за рулем «Лады» насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку

Женщина умерла в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волжском под колесами «Лады» погибла 77-летняя пенсионерка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, авария произошла 6 февраля в 17.50 часов на улице Машиностроителей. За рулем отечественной легковушки находилась 68-летняя автомобилистка.

- «Лада Икс Рэй», двигаясь со стороны бульвара Профсоюзов в сторону Энгельса, напротив дома №14Г по улице Машиностроителей совершила наезд на 77-летнюю пешехода, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

По информации полиции, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Женщину госпитализировали в медучреждение, где она скончалась.