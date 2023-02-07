В Волгограде 2 человека пострадали после тарана автобуса легковушки

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне на юге Волгограда 2 человека пострадали в ДТП с участием автобуса №79а. В 13.30 в Кировском районе 44-летний водитель автобуса «ПАЗ-320302-11» на улице Лазоревой протаранил при перестроении «ВАЗ-21150» под управлением 25-летнего мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Легковушка буквально смялась от удара.

Травмы получили водитель и 25-летняя пассажирка «ВАЗа». Их госпитализировали.