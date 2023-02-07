Более 11 млн рублей вернули волгоградцам за товары и услуги в 2022 году

Чаще всего волгоградцы требовали возмещения ущерба от продавцов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году около 5,3 тысячи жителей Волгоградской области обращались за консультациями по защите прав потребителей к специалистам местных администраций. Чаще всего жаловались на продавцов товаров (78%), на качество услуг ЖКХ (7,4 %) и бытовых услуг (4,5%). Вернуть через суд и в досудебном порядке удалось более 11 миллионов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

В досудебном порядке за товары и услуги волгоградцам возместили 8,1 миллиона рублей материального ущерба и более 61 тысячи неустойки. В суд направили более ста исковых заявлений, сумма взысканных средств превысила 3 миллиона. Так, вернули более 2 миллионов рублей материального ущерба, в 145 тысяч оценили моральный вред, в 749 тысяч - неустойки. Также в пользу граждан и в бюджет взыскали 193 тысячи рублей штрафов.