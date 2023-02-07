Фото: Астраханская таможня

В Волгограде таможенники проверили необычный груз, который ранее им не попадался. Сотрудники Дзержинского таможенного поста провели контроль 616 игровых домиков для кошек общим весом более восьми тонн. Их везла фура из Грузии в Волгоград. В связи с перестройкой транспортно-логистических цепочек, меняются и наименования товаров, в отношении которых проводится фактический таможенный контроль. Во время проверки были выявлены нарушения, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Астраханской таможни.

- По результатам проверки Южной электронной таможней, куда была подана декларация, установлена недостоверная классификация товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, - отметили в ведомстве.

Получатель товара смог оперативно устранить нарушения, внес изменения в декларации и оплатил все таможенные платежи. Так что ломики для кошек благополучно отправились в магазины, чтобы затем обрести своих пушистых и мяукающих хозяев.

- Иногда правила не соблюдаются по незнанию, но каждая ошибка может стоить времени и денег. Поэтому рекомендуем внимательно изучать таможенное законодательство, - подчеркнул Дзержинского таможенного поста Астраханской таможни Дмитрий Клецов.