Волгоградцы могут записаться к врачу через службу 122

Записаться к врачу станет проще. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У жителей Волгоградской области в 2023 году появился еще один способ дистанционной записи к врачу. Попасть на прием можно, позвонив по единому номеру колл-центра 122. Пилотный проект обкатывают в рамках федерального проекта «Инцидент 38», сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

В поликлиниках Волгоградской области теперь появится формат «листа ожидания». Если на запись к специалисту нет свободных окон, пациенты будут попадать в резервную очередь. Как только места появятся, их пригласят на прием.

Также три поликлиники региона ста нут пилотными, где обкатают оптимизацию бизнес-процессов и перераспределение функций персонала. Это должно повысить пропускную способность медучреждений.