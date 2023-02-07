В соцучреждение Волгоградской области поставили партию просроченного творога

В соцучреждение поставили партию просроченного творога Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области в социальное учреждение поставили партию просроченного творога. Продукт не попал на стол благодаря сотрудникам регионального Россельхознадзора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, нарушение удалось вычислить с помощью системы «Меркурий».

- В ходе анализа данных системы установлено, что ООО «МК Михайловский» были увеличены на 4 суток сроки годности на творог. После продления сроков годности продукция направлена в адрес социального учреждения региона, - уточнили в ведомстве.

Также производитель случайно или намеренно указал неверные объемы сырья, из которого были изготовлены молочная сухая сыворотка и пастеризованное молоко. Россельхознадзор приостановил регистрацию юрлица и направил материалы в прокуратуру.