Волгоградцу дали 4,5 года тюрьмы за хранение найденных боеприпасов времен войны

Фото: пресс-служба прокуратуры и суда.

7 февраля Краснооктябрьский райсуд Волгограда приговорил 33-летнего Сергея Л. к 4,5 годам колонии общего режима за хранение и приобретение боеприпасов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, осужденный хранил оружие в квартире с 2006 года. В суде он признался, что нашел незаконные предметы в Тракторозаводском районе.

- Обнаружил предметы, визуально схожие с огнестрельным оружием, а также снаряды времён войны. Найденное оружие и боеприпасы к нему, а также извлеченный из снарядов тротил, массой 3 кг, подсудимый принёс к себе домой, где стал незаконно хранить, - уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Его задержали сотрудники регионального УФСБ и МВД. Мужчина пытался избавиться от тротила и боеприпасов, выбросив рюкзак в окно. Правоохранители нашли в нем пистолет Макарова, карабин системы Маузер, польские и другие виды гранат, патроны, самодельные взрывные устройства и другое.

Помимо 4,5 лет тюрьмы мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.