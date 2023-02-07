В Волгоградской области на 2,6% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость выросла, но незначительно. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За прошедшую неделю в Волгоградской области число обратившихся к медикам с гриппом и ОРВИ выросло на 2,6%. Причем температурящих и кашляющих стало больше во всех возрастных группах. В двух школах региона ввели карантин. Заболеваемость растет из-за увеличения активности двух штаммов гриппа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

«Увеличилась активность гриппа за счет совместной циркуляции гриппа А/H1N1/swin09 и В», - рассказали в ведомстве.

Отправляют волгоградцев на больничный не только грипп, но и РС-вирус, аденовирус, риновирус и COVID-19.