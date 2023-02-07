Под Волгоградом в частном доме нашли тела брата и сестры

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели 56-летней женщины и ее 40-летнего брата, тела которых нашли в частном доме на улице Заречной в селе Костарево. Страшную находку 3 февраля сделала местная жительница, которая пришла в гости. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Дверь в дом была плотно закрыта, при этом жилище отапливалось печью с газовой форсункой. Печь была полностью исправна, кран подачи газа был открыт полностью, а вот заслонка дымохода оказалась закрыта.

- В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Организована проверка, - уточнили в региональном следкоме.