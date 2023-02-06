После смертельного ДТП главврача в ЦГБ Камышина заменит его зам

ДТП стало смертельным для двоих. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В центральной городской больнице Камышина сменилось руководство, после того, как главный врач Владимир Галушкин на своем «Лексусе» попал в ДТП, в котором двое погибли, сам он в 16-летняя девушка получили ранения. Исполнять обязанности главврача временно будет его заместитель Елена Сучилина, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- На период временной нетрудоспособности главного врача ЦГБ Камышина исполняющим обязанности назначена заместитель главного врача по поликлинической части Елена Сучилина, - рассказали в облздраве.

Напомним, авария случилась 5 февраля на трассе в Иловлинском районе. 58-летний Галушкин за рулем элитной иномарки вылетел на встречку и врезался в «ВАЗ-2112». В ДТП погибли 32-летний водитель ВАЗа и его 26-летний пассажир, в тяжелом состоянии 16-летняя пассажирка ВАЗа. Галушкин тоже в больнице, но его состояние опасений не вызывает. Возбуждено уголовное дело.