В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО Александром Косенко

Фото: администрация Камышина.

6 февраля стало известно о гибели еще одного жителя Волгоградской области в спецоперации на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина, в ходе боев не стало Александра Косенко.

- Александр мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - отметили в администрации города, где проживал военный.

Прощание с защитником пройдет в Камышине, ему отдадут все воинские почести. Редакция «КП-Волгоград» приносит искренние соболезнования родным погибшего военнослужащего.