В Волгограде электричество 7 февраля временно отключат в пяти районах

В Волгограде во вторник без электричества останутся жители пяти районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник вновь ожидаются плановые отключения электричества из-за ремонта и профилактики оборудования. Частично обесточат 5 районов города. Без света коммунальные страдальцы останутся на весь день, но на некоторых адресах электричества не будет только 3 часа. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 7 февраля временно электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе электричество отключат с 9.00 до 12.00 по адресам: ул.Героев Тулы, 4д, 20, 82, 90, 90а, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 112, 116, 118а, 118, 120, 126, 134а, 136, 140, 142, 142а, 144, 150, 154, 158, 162, 164, 166, 170, 178, 180, 190, 192, 198, 200, 208, 212, 212а, 226, 228, 232, 234, 236, 242, 246, 252, 256, 258, 266, 268, 272, 276, 280, 284, 288. В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители домов на ул. Асланова, 2а, 2б, 2в.

В Ворошиловском районе с 8.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут на ул. Ужгородской, 76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112-128, в СНТ «Спартак» и «Прогресс». В Советском районе свет с 9.00 до 17.00 отключат на пр. Университетском, 15, 21, 23. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома на ул. Зерноградской, 1а, 3, ул. Перископской, 8, 10, 11, 13, 20, ул. Краснозвездной, 1а, 1б, 1-11, 2а, 2б, 2-12, ул. Полевой, 1а, 1б, 1-13, ул. Светлоярской, 1-17, 2-18, ул. Караванной, 2а, 2-14.