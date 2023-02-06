В Волгограде директор УК «Сириус» заплатит 25 тыс. рублей штрафа за потоп в квартире

Акт о затоплении составили несвоевременно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Директору управляющей компании «Сириус» придется заплатить из собственного кармана 25 тысяч рублей штрафа за отсутствие водостока и затопленную квартиру в доме на улице Советской, 14 в Волгограде, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области.

Как пояснили в ведомстве, УК «Сириус» нарушила лицензионные требования при управлении многоквартирным домом. Во время проверки в феврале 2022 года на улице Советской, 4 инспекторы зафиксировали, что часть водосточной трубы и водоприемной воронки в доме отсутствует. При этом акт о затоплении одной из квартир дома составили с солидной задержкой.

На директора управкомпании завели дело об административном правонарушении, по итогам которого мировой суд назначил ему 25 тысяч рублей штрафа. Наказание коммунальщики пытались оспорить в районном суде, но не получилось. Штраф платить все же придется.