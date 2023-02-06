Под Волгоградом нашли тело дальнобойщика из Турции, фура которого провалилась в замерзшую реку

СК организовал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 февраля в Волгоградской области следователи организовали проверку по факту гибели 65-летнего дальнобойщика из Турции, фура которого провалилась в замерзшую реку Еруслан в Николаевском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, погибшего мужчину спасатели извлекли из водительской кабины, из которой он не смог выбраться.

- По предварительным данным, 65-летний водитель пытался проехать по замёрзшей реке Еруслан, вместе с тем лед не выдержал и грузовой автомобиль ушёл под воду, - уточнили в областном следкоме.

Следователи уже заключили, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Он умер от асфиксии. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.