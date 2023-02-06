В Волгоградской области судят пьяного водителя грузовика, который насмерть задавил рабочего

Водителю грозит солидный срок. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Прокурор Даниловского района утвердил обвинительное заключение на уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при проведении погрузочных работ. Под суд идет 57-летний водитель грузовика, который в декабре 2022 года пьяным сел за руль и задавил сельхозрабочего, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, 20 декабря водитель на своем грузовике с прицепом приехал на базу базы фермерского хозяйства возле станицы Сергиевской. Он должен был отвезти зерно в Руднянский район. Во время мужчина попросил одного из рабочих помочь пристыковать прицеп. А затем резко сдал назад и наехал на помощника. 43-летний мужчина скончался на месте. Как потом показала экспертиза, водитель был пьян. Свою вину он полностью признал.