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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:53

В Волгоградской области судят пьяного водителя грузовика, который насмерть задавил рабочего

Дело о причинении смерти по неосторожности при проведении погрузочных работ направили в суд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Водителю грозит солидный срок.

Водителю грозит солидный срок.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Прокурор Даниловского района утвердил обвинительное заключение на уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при проведении погрузочных работ. Под суд идет 57-летний водитель грузовика, который в декабре 2022 года пьяным сел за руль и задавил сельхозрабочего, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, 20 декабря водитель на своем грузовике с прицепом приехал на базу базы фермерского хозяйства возле станицы Сергиевской. Он должен был отвезти зерно в Руднянский район. Во время мужчина попросил одного из рабочих помочь пристыковать прицеп. А затем резко сдал назад и наехал на помощника. 43-летний мужчина скончался на месте. Как потом показала экспертиза, водитель был пьян. Свою вину он полностью признал.