МЧС предупредило волгоградцев о гололедице на дорогах 7 февраля Фото: Юлия Данильченко

ГУ МЧС по Волгоградской области предупредило жителей о плохих погодных условиях 7 февраля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра во вторник на дорогах ожидается гололедица. Синоптики обещают небольшой снег, ночью и утром туманы, гололедно-изморозевые явления.

В регионе 7 февраля будет ночью -10...-15, местами при прояснении до -18, днем -4...-9 градусов. Ветер северо-восточный и очень сильный. По прогнозам экспертов, порывы достигнут 15-18 метров в секунду. волгоградских автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию.