В Волгограде будут судить курьера телефонных мошенников за обман пенсионеров на 3,8 млн рублей

Курьер мошенников забрал у обманутых пенсионеров почти 4 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде направили в суд уголовное дело на 24-летнего мужчину, который обвиняется в мошенничестве. Волгоградец был курьером у телефонных аферистов, обманывавших пенсионеров. Обвиняемый вошел в состав организованной преступной группы в октябре 2022 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Мошенники успели обмануть пожилых людей на 3,8 миллиона рублей.

Сообщник волгоградца звонил доверчивым пенсионерам, сообщая, что их родственник стал виновником ДТП. За денежное вознаграждение мошенник предлагал пожилым людям решить вопрос за денежное вознаграждение.

- В дальнейшем фигурант уголовного дела приезжал к потерпевшим домой, где получал денежные средства, которые впоследствии распределялись между соучастниками, - отметили в прокуратуре.

Мошенники взяли у десяти обманутых пенсионеров 3,8 миллиона рублей, разделив деньги между собой. Молодой мужчина, находящийся под стражей, признал вину. Прокуратура утвердила обвинение. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд.