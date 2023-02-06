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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 12:07

В Волгограде судят экстремиста, призывавшего к насилию над кавказцами

Мужчине грозит срок по статье 280 УК РФ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградца судят за экстремизм.

Волгоградца судят за экстремизм.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 февраля в Тракторозаводский райсуд Волгограда поступило уголовное дело в отношении Хворостова, обвиняемого в экстремизме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, мужчине грозит уголовная ответственность по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

- Хворостов разместил в сети «Интернет» в свободном доступе призывы к экстремисткой деятельности, а именно к совершению враждебных, насильственных действий в отношении представителей кавказских народностей, - уточнили в пресс-службе Тракторозаводского суда.

Мужчина полностью признал свою вину еще на стадии расследования уголовного дела. Ему грозит 5 лет колонии.