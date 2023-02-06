Из Волгограда в зону СВО повезли кувалды, молотки, газовые мини-плиты

Фото: Администрация Волгоградской области

Из Волгограда отправилась очередная партия груза участникам специальной военной операции. Регион направил в зону СВО технику строительного назначения в соответствии с поступившей дополнительной заявкой, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области. Грузовые автомобили повезли пилы, кувалды, молотки, газовые мини-плиты, сварочные инверторы и другое оборудование для волгоградских военнослужащих, которые выполняют задачи в составе инженерных подразделений.

Техника будет использоваться не только для решения военных задач, она также поможет мирному населению в восстановлении жилья, систем ЖКХ, решении бытовых вопросов.

Все оборудование было закуплено на средства, которые поступили в региональный фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. На с начало его работы волгоградцы перечислили более 550 миллионов рублей, из них 430 миллионов были направлены на закупки необходимых военным продуктов и оборудования.