Группа «Корни» бесплатно исполнит свои хиты волгоградцам

Группа "Корни" выступит в Волгограде на фестивале в честь юбилея гражданской авиации Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа «Корни» выступит с концертом в Волгограде. Причем свои песни музыканты исполнят бесплатно. Группа станет специальным гостем фестиваля в честь 100-летия гражданской авиации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда.

«Ты узнаешь ее», «25-й этаж», «Плакала береза», «Я теряю корни» - эти и другие хиты «Корни» исполнят 10 февраля. Фестиваль, вход на который будет свободным, пройдет в пятницу с 16.00 до 20.00 на территории экопарка «Ангарский». Также организаторы обещают волгоградцам подарки, угощения и салют.