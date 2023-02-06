Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды6 февраля 2023 10:49

Группа «Корни» бесплатно исполнит свои хиты волгоградцам

Музыканты выступит на фестивале, посвященном 100-летию гражданской авиации
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Группа "Корни" выступит в Волгограде на фестивале в честь юбилея гражданской авиации

Группа "Корни" выступит в Волгограде на фестивале в честь юбилея гражданской авиации

Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа «Корни» выступит с концертом в Волгограде. Причем свои песни музыканты исполнят бесплатно. Группа станет специальным гостем фестиваля в честь 100-летия гражданской авиации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда.

«Ты узнаешь ее», «25-й этаж», «Плакала береза», «Я теряю корни» - эти и другие хиты «Корни» исполнят 10 февраля. Фестиваль, вход на который будет свободным, пройдет в пятницу с 16.00 до 20.00 на территории экопарка «Ангарский». Также организаторы обещают волгоградцам подарки, угощения и салют.