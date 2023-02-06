В Волгоградской области возбудили уголовное дело после ДТП с «Лексусом» главврача ЦРБ

В аварии погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

6 февраля полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Волгоградской области с участием «Лексуса» главврача Камышинской ЦРБ Владимира Галушкина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, по факту аварии возбуждено дело по статье 264 УК РФ, расследование поручено сотрудникам СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону.

Напомним, авария произошла 5 февраля на магистрали в Иловлинском районе. 58-летний Галушкин, находясь за рулем элитной иномарки, вылетел ан полосу встречного движения, где ан полной скорости врезался в «ВАЗ-2112». В итоге погибли 32-летний водитель отечественной легковушки и его 26-летний пассажир. Галушкин получил травмы, он в больнице. Также в тяжелом состоянии находится 16-летняя пассажирка «ВАЗа».