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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:05

В Волгограде нашли более 50 кило опасного куриного мяса

Россельхознадзор выдал ООО «Агроторг» предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде нашли более 50 кило опасного мяса

В Волгограде нашли более 50 кило опасного мяса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде эксперты регионального Россельхознадзора обнаружили более 50 кило куриного мяса неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, опасный продукт удалось вычислить в результате мониторинга системы «Меркурий».

- На площадке ООО «Агроторг» уполномоченным лицом через «инвентаризацию» путем составления актов несоответствия введено в оборот 35 кг полуфабрикатов и 26 кг тушки цыпленка неизвестного происхождения, - уточнили в областном Россельхознадзоре.

Как уточнили в ведомстве, юридическое лицо нарушило ряд требований законодательства, в том числе техрегламент «О безопасности пищевой продукции». Сотрудники объявили ООО предостережение.