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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 8:47

В Волгограде судят бухгалтера, присвоившую 3 млн рублей

Женщине грозит 10 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщине грозит 10 лет тюрьмы

Женщине грозит 10 лет тюрьмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 февраля прокуратура Волгоградской области передала материалы уголовного дела в отношении 43-летней бухгалтера, обвиняемой в присвоении 3 миллионов рублей, в Ворошиловский районный суд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, женщине грозит 10 лет тюрьмы по статье 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).

- Обвиняемая в период с октября 2021 года по февраль 2022 года, работая главным бухгалтером, присвоила порядка 3 млн рублей, находившихся на расчетных счетах коммерческих структур, - рассказали в областной прокуратуре.

Все деньги бухгалтер потратила на личные нужды. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время женщину ждут суды.