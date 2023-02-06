Полмиллиона волгоградцев и гостей области посетили мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы

Около 500 тысяч человек приняли участие в праздновании 80-летия Сталинградской Победы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором дал поручения по решению текущих задач социально-экономического развития Волгограда и области. Основной темой совещания стало подведение итогов празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Более 500 тысяч человек стали участниками мероприятий 1 и 2 февраля, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Всего в Волгоградской области в эти дни было организовано и проведено порядка 350 мероприятий, в которых участвовали более 500 тысяч человек. Все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, с обеспечением всех необходимых мер комплексной безопасности, - заявил Андрей Бочаров.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении мероприятий, и напомнил, что весь 2023 год в регионе проходит под знаменем юбилея победы в Сталинградской битве.

- Это не только проведение памятных, праздничных и торжественных мероприятий, но и продолжение реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, проектов и программ развития муниципальных образований, - отметил глава региона.

Ранее губернатор обсудил работу силовиков 1 и 2 февраля с руководством ведомств.