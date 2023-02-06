В Волгоградской области ищут дальнобойщика из Турции, фура которого провалилась под лед

Фура утонула в 200 метрах от берега. Кадр видео с места ЧП.

Полицейские Волгоградской области ищут 65-летнего дальнобойщика из Турции, фура которого провалилась под лед на реке Еруслань. ЧП произошло 5 февраля в Николаевском районе между селами Бережновка и Курнаевка. Водителя до сих пор не нашли, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ГУ МВД России.

- Осмотрена прибрежная полоса реки, проведено обследование прилегающих строений, опрос жителей, с целью установления возможного нахождения мужчины, - рассказали в ведомстве.

Фура «ДАФ», принадлежащая турецкой компании, ушла под воду в районе переправы, которая зимой не работает. Лед в 200 метрах от берега не выдержал веса большегруза. Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Полицейским предстоит установить все обстоятельства происшествия и выяснить судьбу 65-летнего водителя грузовика. Шансов найти его живым практически нет.