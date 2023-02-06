Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 7:34

В Волгограде похоронили погибшего в СВО железнодорожника

39-летний Петр Давыденко был в зоне специальной операции добровольцем
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Петр Давыденко. Фото: соцсети

Петр Давыденко. Фото: соцсети

В Волгограде простились с погибшим в специальной военной операции добровольцем Петром Давыденко. Ему было 39-лет. Волгоградца похоронили в поселке Песчанка Советского района, сообщили в Волгоградском профсоюзе железнодорожников.

Петр Давыденко работал железнодорожником. Он трудился старшим осмотрщиком-ремонтником вагонов в Эксплуатационном вагонном депо Максим Горький. Волгоградец не смог оставаться дома, когда началась специальная военная операция, и записался в добровольцы. У Петра осталась жена и трое детей.

- Светлая память о нём будет жить в сердцах родных и близких, коллег и знакомых, - рассказали в Волгоградском профсоюзе железнодорожников.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и коллегам Петра Давыденко.