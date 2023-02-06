В Волгограде похоронили погибшего в СВО железнодорожника

Петр Давыденко. Фото: соцсети

В Волгограде простились с погибшим в специальной военной операции добровольцем Петром Давыденко. Ему было 39-лет. Волгоградца похоронили в поселке Песчанка Советского района, сообщили в Волгоградском профсоюзе железнодорожников.

Петр Давыденко работал железнодорожником. Он трудился старшим осмотрщиком-ремонтником вагонов в Эксплуатационном вагонном депо Максим Горький. Волгоградец не смог оставаться дома, когда началась специальная военная операция, и записался в добровольцы. У Петра осталась жена и трое детей.

- Светлая память о нём будет жить в сердцах родных и близких, коллег и знакомых, - рассказали в Волгоградском профсоюзе железнодорожников.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и коллегам Петра Давыденко.