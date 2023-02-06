Дороги Волгоградской области круглосуточно обрабатывают от гололеда

На трассы вышли более 150 дорожных машин. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Для ликвидации последствий непогоды и обработки дорог от гололедицы на трассах Волгоградской области в прошедшие сутки задействовали 151 единицу спецтехники, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

Обеспечивали безопасный проезд автомобилей по трассам и очищали проезжую часть от снега и льда комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики и тракторы. На дороги нанесли более 2,8 тысячи тонн противогололедных реагентов. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, небольшой снег пройдет в Волгоградской области 6 февраля. Гололедица на дорогах ожидается и в ближайшие три дня. Водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах.