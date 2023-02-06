Волгоградский губернатор поблагодарил силовиков за обеспечение безопасности 1 и 2 февраля

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторном совещании в Главном управлении МВД по региону. Вместе с руководителями силовых ведомств региона были подведены итоги проведения 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве. Глава области поблагодарил сотрудников силовых, правоохранительных, специальных служб за обеспечение комплексной безопасности 1 и 2 февраля и попросил поощрить личный состав.

- Благодарю всех, кто в дни 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве принимал участие в обеспечении комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области и проявил профессиональное, ответственное отношение к Делу, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы будут проводиться на протяжении всего 2023 года. Торжества предполагают большое число гостей и участников. Это потребует продолжение обеспечения комплексной безопасности в Волгоградской области.