Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области о профилактике дифтерии Фото: Олег УКЛАДОВ

6 февраля Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области о необходимости профилактики дифтерии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в регионе 95% населения привито от этого опасного заболевания. По статистике в стране за год выявляют от 1 до 5 случаев инфицирования или носительства дифтерии. Крайне важно получить прививки в раннем детстве, потому что ребенок очень тяжело переносит болезнь.

- Болезнь начинается с повышения температуры и слабости, кроме того наблюдается следующая симптоматика: отек слизистой ротоглотки и шеи, серо-белый налет на миндалинах, увеличение подчелюстных и шейных лимфоузлов, - уточнили эксперты ведомства.

Если не начать лечение, то возможны самые разные осложнения и даже смерть. Самый простой способ защиты – вакцинация. Она начинается в младенческом возрасте. Обычно детям прививки делают с 3 месяцев, затем проводят несколько ревакцинаций. Взрослые, которые не получили иммунизацию в этом возрасте, могут привиться и позже.