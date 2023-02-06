Припарковавшегося на тротуаре в центре Волгограда автохама сняли на видео

Кадр с видео Сергея Островского.

Общественник Сергей Островский снял на видео автохама, который в минувшие выходные припарковался на тротуаре. Все произошло у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда. На замечание пешехода водитель ответил нецензурной бранью и был возмущен тем, что его снимают на видео.

Черный BMW с красивыми номерами 4 февраля припарковался на тротуаре на улице Краснознаменской. При этом на парковке у торгового центра были свободные места.

«Во время парковки двигался на меня, делая вид, что не замечает пешехода, - рассказал Сергей Островский. - Видимо делает это систематически и не хочет изменять своим привычкам».

Общественник решил действовать в рамках закона и отправил сообщение о незаконной парковке на сайт ГИБДД, приложив фото стоящей на тротуаре иномарки. «Выписали штраф 2000 рублей», - сообщил он об итогах.