В Волжском на мать возбудили уголовное дело за смерть 5-летнего сына

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Волжского возбудили уголовное дело на 41-летнюю женщину, которую подозревают в гибели 5-летнего сына. Трагедия произошла 2 февраля в многоквартирном доме №31 на улице Машиностроителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, волжанка на всю ночь оставила сына одного в квартире. Она ушла гулять с подругой в бар.

- Проснувшись утром, 5-летний мальчик не обнаружил свою маму дома, после чего взял стул, при помощи которого залез на подоконник, открыл окно и стал звать свою маму, - рассказали в следкоме.

Ребенок выпал из окна третьего этажа. Его нашли местные жители, которые и вызвали скорую. Врачи пытались спасти мальчика, но тот скончался в медучреждении о полученных травм. Женщине грозит срок по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Расследование продолжается.