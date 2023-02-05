Школу-тысячник в Ворошиловском районе Волгограда сдадут к июню 2023 года

В здании школы уже вставили окна и двери. Фото: администрация Волгоградской области.

Близится к завершению строительство новой школы на 1000 мест на улице Кузнецкой в Волгограде. Здание учебного заведения в Ворошиловском районе готово уже на 80%, в нем уже есть и окна, и двери, крыша и все наружные инженерные системы. Остались внутренние работы, которые строители обещают завершить к июню.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, это учебное заведение строят по нацпроекту Образование. В современной школе помимо стандартных 40 учебных классов, библиотеки, пищеблока будут многофункциональные спортзалы, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории и даже деловой центр. А также современная уличная спортплощадка, на которой сейчас уже укладывают покрытие и ставят спортинвентарь.

До лета строителям нужно будет выполнить внутреннюю отделку и наладить все внутренние инженерные объекты, чтобы передать объект педагогам. Скорее всего, уже осенью они смогут принять учеников. А в Волгограде строят еще 2 новые школы, еще две стройки впереди – подписаны контракты с подрядчиками.