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НовостиОбщество5 февраля 2023 13:29

В Камышине вой машин экстренных служб перед торговым центром «Акварель» перепугал жителей

Пожарные и скорые примчались из-за сработавшей пожарной сигнализации
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Пожарные развернули шланги, но ничего тушить не пришлось. Фото из архива "КП".

Пожарные развернули шланги, но ничего тушить не пришлось. Фото из архива "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воскресное утро выдалось тревожным в Камышине: сотни очевидцев видели, как к торговому центру «Акварель» на улице Пролетарской примчались несколько машин экстренных служб. Пожарные, спасатели, скорая – звук воющих сирен был слышен издалека. Как и визг пожарной сигнализации. В МЧС по Волгоградской области сообщили, что ЧП в торговом центре удалось предотвратить самим работникам.

- Произошло короткое замыкание без последующего горения, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. Пожарная сигнализация в здании сработала, но электрики сами устранили неисправность, тушить ничего не пришлось.