В Камышине вой машин экстренных служб перед торговым центром «Акварель» перепугал жителей

Пожарные развернули шланги, но ничего тушить не пришлось. Фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воскресное утро выдалось тревожным в Камышине: сотни очевидцев видели, как к торговому центру «Акварель» на улице Пролетарской примчались несколько машин экстренных служб. Пожарные, спасатели, скорая – звук воющих сирен был слышен издалека. Как и визг пожарной сигнализации. В МЧС по Волгоградской области сообщили, что ЧП в торговом центре удалось предотвратить самим работникам.

- Произошло короткое замыкание без последующего горения, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. Пожарная сигнализация в здании сработала, но электрики сами устранили неисправность, тушить ничего не пришлось.